Путин: недавние ракетные удары России были предупреждением Украине

Владимир Путин сообщил, что Россия пока ещё сдержанно отвечает Украине на теракты, совершённые на российской территории.

Вечером пятницы Владимир Путин сообщил, что украинские войска используют тактику террористов, нанося прицельные удары по российской гражданской инфраструктуре и совершая диверсии на территории России. По словам Путина, Москва отвечает сдержанно, но лишь до определённого времени.

Также Владимир Путин утверждает, что недавние ракетные удары армии России по территории Украины были предупреждением Киева (вероятнее всего, подразумеваются удары по насосной станции в Кривом Роге, который является родным городом Владимира Зеленского).