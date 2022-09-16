Тяжелые размышления вредят сосудам мозга или нет

С необходимостью заставить мозг работать на все обороты сталкивались практически все люди, достаточно вспомнить студенческие годы.

Уж на экзаменах-то приходилось вспоминать то чего не знаешь. И с проблемой как дотянуть до зарплаты сталкивались практически все.

Кажется, что тяжелые размышления, требующие максимальной активности мозга, могут попросту сжечь серое вещество и погубить его сосуды. Однако в реальности активность мозга создает новые нейронные связи, что делает человека умнее.

Правда со временем клетки мозга отмирают, но это вполне компенсируется появлением новых клеток. Так что активными размышлениями люди только улучшают собственную соображалку.

А ухудшение с годами состояния сосудов мозга объясняется такими причинами как старение людей, гипертония и прочим, причем самым опасным для сосудов мозга являются прыжки артериального давления.