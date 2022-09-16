Калачёва объяснила, зачем избила любовницу покойного Пьера Нарцисса на вечере его памяти

Вечер памяти Пьера Нарцисса ещё долго будут помнить звёзды, пришедшие на мероприятие. Вдова артиста Валерия Калачёва и его последняя любовница Ксения Грин устроили драку около столичного ресторана, где проходило событие.

Видео с дракой экс-супруги и любовницы скончавшегося Пьера Нарцисс стало очень популярным в сети.

В ролике девушки в вечерних нарядах с глубоким декольте и ярким макияжем машут кулаками.

"Конфликт" развивается перед рестораном в самом центре Москвы, где и проходит памятное мероприятие.

Бывшая жена знаменитого шоколадного зайца Валерия Калачёва, облачённая в красное платье, лидирует в поединке. Последняя пассия музыканта Ксения Грин - блондинка в черном со стразами и короной, пытается отбиваться.

Отношения женщины стали выяснять прямо в период творческого вечера в память покойного певца.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 















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