Калачёва объяснила, зачем избила любовницу покойного Пьера Нарцисса на вечере его памяти
Вечер памяти Пьера Нарцисса ещё долго будут помнить звёзды, пришедшие на мероприятие. Вдова артиста Валерия Калачёва и его последняя любовница Ксения Грин устроили драку около столичного ресторана, где проходило событие.
Видео с дракой экс-супруги и любовницы скончавшегося Пьера Нарцисс стало очень популярным в сети.
В ролике девушки в вечерних нарядах с глубоким декольте и ярким макияжем машут кулаками.
"Конфликт" развивается перед рестораном в самом центре Москвы, где и проходит памятное мероприятие.
Бывшая жена знаменитого шоколадного зайца Валерия Калачёва, облачённая в красное платье, лидирует в поединке. Последняя пассия музыканта Ксения Грин - блондинка в черном со стразами и короной, пытается отбиваться.
Отношения женщины стали выяснять прямо в период творческого вечера в память покойного певца.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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