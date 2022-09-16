Ненси Пелоси пожелала России страданий от санкций
Нэнси Пелоси заявила, что для прекращения военных действий на Украине необходимо увеличить антироссийские санкции.
В пятницу на пресс-конференции председателей парламентов Большой семерки в Берлине спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о том, что для того чтобы остановить специальную военную операцию в Украине необходимо введение дополнительных антироссийских санкция, которые заставят страдать российское общество.
Также Пелоси подчеркнула, что нужно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине, а замороженные на Западе российские активы направить на восстановление Украины.
Опубликовано: Елена Калиновская
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