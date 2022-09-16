Daily Telegraph: после выхода ВС РФ из Изюма нет признаков геноцида
Журналисты The Daily Telegraph утверждают, что посетили Изюм в Харьковской области, не обнаружив там следов массовых захоронений.
Вечером 16 сентября журналисты британской газеты The Daily Telegraph сообщили, что вчера репортёры агентства побывали в Изюме недалеко от Харькова, откуда недавно в результате манёвра по перегруппировке сил были выведены российские войска.
По данным The Daily Telegraph, осмотрев город от начала и до конца, журналисты издания не обнаружили ни одного массового захоронения или следов убийства мирных граждан военными России.
Вместе с тем накануне Изюм посетил Владимир Зеленский, который утверждает, что после вывода российских сил из города в нём найдено множество трупов мирных украинцев, однако отечественные СМИ предполагают, что президент Украины пытается повторить успех "бучинского" сценария.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Le Figaro: жители ЕС сочли фон дер Ляйен опасной после слов о суде над Путиным
Минюст России признал Максима Галкина иноагентом
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Песков: Кремль отверг предложение Зеленского об обмене пленных на аммиак
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества