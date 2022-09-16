Daily Telegraph: после выхода ВС РФ из Изюма нет признаков геноцида

Журналисты The Daily Telegraph утверждают, что посетили Изюм в Харьковской области, не обнаружив там следов массовых захоронений.

Вечером 16 сентября журналисты британской газеты The Daily Telegraph сообщили, что вчера репортёры агентства побывали в Изюме недалеко от Харькова, откуда недавно в результате манёвра по перегруппировке сил были выведены российские войска.

По данным The Daily Telegraph, осмотрев город от начала и до конца, журналисты издания не обнаружили ни одного массового захоронения или следов убийства мирных граждан военными России.

Вместе с тем накануне Изюм посетил Владимир Зеленский, который утверждает, что после вывода российских сил из города в нём найдено множество трупов мирных украинцев, однако отечественные СМИ предполагают, что президент Украины пытается повторить успех "бучинского" сценария.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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