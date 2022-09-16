Глобальное потепление может вызвать новые пандемии по всему миру

Ученые предупреждают, что при изменении климата появится до 10 тысяч новых вирусов. Их разнесут летучие мыши.

Международная группа ученых под руководством специалистов из Джорджтаунского университета (США) подготовила прогноз по поводу того, какие инфекции будут развиваться в мире в ближайшие 50 лет.

Согласно их выводам, активно развивающееся на Земле потепление ведет к миграции диких животных на новые территории.

С собой они перенесут около десяти тысяч вирусов, которые передадутся другим животным и впоследствии людям.

Многолетнее исследование показало, что ранее не встречавшиеся между собой млекопитающие сейчас начинают пересекаться, что ведет к появлению новых болезней, подобных ковиду и Эболе.

Передача вирусов от одного вида животных к другому приводит к их мутациям, что вызывает появление более тяжелых и устойчивых штаммов.

Таким образом, в будущем могут развиться мировые пандемии.

Самыми активными переносчиками вирусов являются летучие мыши, которые способны преодолевать огромные расстояния, иногда до 2500 километров.

Разнообразие летучих мышей особенно велико в Юго-Восточной Азии, поэтому именно здесь ожидают появления опасных очагов вирусных болезней.

Процесс миграции животных уже начался, и идет довольно быстрыми темпами: из-за опасных выбросов в атмосферу и потепления на Земле на 2 градуса животные активно переселяются.

Ученые предлагают активно следить за дикими животными и их меняющимися ареалами обитания, чтобы иметь возможность предвидеть возрастающие риски.