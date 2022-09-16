ЦРУ: Китай планирует к 2027 году захватить Тайвань
Национальное разведывательное управление США подозревает Китай в подготовке военного захвата Тайваня.
16 сентября телеканал CNN сообщает, что заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к военному захвату Тайваня к 2027 году.
Однако Дэвид Коэн утверждает, что у американской разведки пока нет данных приняло ли окончательное решение руководство Китайской Народной Республики по вопросу возможного вторжения на Тайвань.
Опубликовано: Елена Калиновская
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