Путин: снятие санкций с «Северного потока — 2» закончит энергокризис в ЕС
Владимир Путин утверждает, что скорейшим путём стабилизации ситуации с нехваткой энергоресурсов в Европе будет снятие санкций с российского газопровода North Stream 2.
Вечером пятницы Владимир Путин дал развёрнутое интервью на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, где публично заявил, что Европейский союз сам виноват в своём нынешнем энергетическом кризисе, поскольку именно ЕС в одностороннем порядке ввёл антироссийские санкции, в том числе введя ограничения против энергетической сферы России.
По мнению Путина, кратчайшим путём окончания энергокризиса в Европе будет решение европейских лидеров полностью снять ограничения с российского газопровода "Северный поток-2", запустив его в эксплуатацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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