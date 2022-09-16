Путин: снятие санкций с «Северного потока — 2» закончит энергокризис в ЕС

Владимир Путин утверждает, что скорейшим путём стабилизации ситуации с нехваткой энергоресурсов в Европе будет снятие санкций с российского газопровода North Stream 2.

Вечером пятницы Владимир Путин дал развёрнутое интервью на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, где публично заявил, что Европейский союз сам виноват в своём нынешнем энергетическом кризисе, поскольку именно ЕС в одностороннем порядке ввёл антироссийские санкции, в том числе введя ограничения против энергетической сферы России.

По мнению Путина, кратчайшим путём окончания энергокризиса в Европе будет решение европейских лидеров полностью снять ограничения с российского газопровода "Северный поток-2", запустив его в эксплуатацию.