Путин: снятие санкций с «Северного потока — 2» закончит энергокризис в ЕС

Владимир Путин утверждает, что скорейшим путём стабилизации ситуации с нехваткой энергоресурсов в Европе будет снятие санкций с российского газопровода North Stream 2.

Вечером пятницы Владимир Путин дал развёрнутое интервью на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, где публично заявил, что Европейский союз сам виноват в своём нынешнем энергетическом кризисе, поскольку именно ЕС в одностороннем порядке ввёл антироссийские санкции, в том числе введя ограничения против энергетической сферы России.

По мнению Путина, кратчайшим путём окончания энергокризиса в Европе будет решение европейских лидеров полностью снять ограничения с российского газопровода "Северный поток-2", запустив его в эксплуатацию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 