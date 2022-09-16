Песков: Кремль отверг предложение Зеленского об обмене пленных на аммиак

Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле не считают уместной идею Зеленского обменивать украинских военнопленных на возможность транзита российских удобрений.

В пятницу вечером Владимир Зеленский сообщил, что готов разрешить России осуществлять транзит аммиачных удобрений через территорию Украины по трубопроводу "Тольятти - Одесса", однако в обмен Киев хочет получить от Москвы абсолютно всех солдат ВСУ, попавших в плен к российским войскам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что предложение Зеленского неосуществимо, поскольку в Кремле не ставят людей и удобрения в один ряд.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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