Минюст России признал Максима Галкина иноагентом

Министерство юстиции России признало российского певца Максима Галкина иностранным агентом.

Вечером 16 сентября стало известно, что Министерство юстиции Российской Федерации расширило список иностранных агентов, внеся туда имя Максима Галкина. Пополнивший список иноагентов Галкин сейчас находится за границей и гастролирует с концертной программой, критикуя спецоперацию и дискредитируя вооружённые силы и правительство России.

Примечательно, что жена Максима Галкина Алла Пугачёва, также покинувшая родину после начала спецоперации, ни разу не критиковала украинский конфликт и вернулась на территорию РФ.