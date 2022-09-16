Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список иноагентов

Музыкант Максим Галкин пополнил перечень физлиц-иноагентов, составленный российским Минюстом.

Пресс-служба Министерства юстиции России уведомляет, что с 16.09.22 российский артист Максим Галкин официально признан иностранным агентом и попал в соответствующий перечень Минюста РФ физлиц-иноагентов.

Известно, что после начала специальной военной операции армии РФ на территории Украины Галкин незамедлительно покинул Россию вместе с женой Аллой Пугачёвой. Сам Максим Галкин неоднократно в грубой форме критиковал вооружённые силы России и правительство, в то время как Пугачёва не позволяла себе подобных заявлений и смогла беспрепятственно вернуться в родную страну.