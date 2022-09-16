Киргизия сообщила об обстреле пограничной зоны со стороны Таджикистана
Пограничная служба Киргизии заявила об обстрелах со стороны Военных Сил Таджикистана.
Сегодня днем РИА Новости сообщили, что в ночь с 15 на 16 сентября несколько пограничных отрядов Киргизии подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Таджикистана. Погранслужба Киргизии приняла все усилия для стабилизации обстановки на границе и было достигнуто соглашение о прекращении огня.
Однако соглашение было нарушено и на границе Киргизии и Таджикистана возобновились обстрелы, стороны обвиняют друг друга в провокациях. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Москва выразила готовность помочь Таджикистану и Киргизии решить пограничные вопросы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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