Киргизия сообщила об обстреле пограничной зоны со стороны Таджикистана

Пограничная служба Киргизии заявила об обстрелах со стороны Военных Сил Таджикистана.

Сегодня днем РИА Новости сообщили, что в ночь с 15 на 16 сентября несколько пограничных отрядов Киргизии подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Таджикистана. Погранслужба Киргизии приняла все усилия для стабилизации обстановки на границе и было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Однако соглашение было нарушено и на границе Киргизии и Таджикистана возобновились обстрелы, стороны обвиняют друг друга в провокациях. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Москва выразила готовность помочь Таджикистану и Киргизии решить пограничные вопросы.