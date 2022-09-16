Дочь Пескова Елизавета выходит замуж за бизнесмена из Чечни Голбазова

24-летняя дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета собралась под венец со своим партнёром по ресторанному бизнесу, чеченским бизнесменом Русланом Голбазовым.

24-летняя наследница пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета уже на протяжении нескольких лет находится в отношениях со своим партнером по ресторанному бизнесу чеченцем Русланом Голбазовым

Елизавета Пескова собралась за него замуж. Пара встречается 3 года, но отношения свои не комментирует. О том, что возлюбленные решили расписаться, сообщил бывший глава редакции "Tatler" Ариан Романовский.

Журналист рассказал о предстоящем радостном событии в известном семействе в своём Телеграм-канале "Оливье с икрой": "Эксклюзив. Лиза Пескова выходит замуж. Свадьба состоится в красивую дату - 01.10.2022. Приглашения уже получили друзья жениха и невесты. Церемония пройдет в Москве".