Молодая мама убила месячного ребенка, который раздражал ее своим криком

История случилась в Воронеже. Женщина 24 лет убила свою маленькую дочь, ударив ее по голове за слишком громкий плач.

Из-за долгого громкого плача младенца мать вышла из себя и ударила месячную дочь, что в последствии вызвало летальный исход.

Девочка умерла через два дня - проявились последствия черепно-мозговой травмы. Испуганная мать решила скрыть преступление.

Она закопала тельце дочки в могиле ее дедушки. Спустя некоторое время, женщина решила признаться во всем и самая явилась в полицию, заявив о случившемся.

Мать-убийца была задержана, на нее завели уголовное дело по обвинению в убийстве малолетнего.

По делу ведется следствие, подробные обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками полиции.