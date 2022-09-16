Молодая мама убила месячного ребенка, который раздражал ее своим криком
История случилась в Воронеже. Женщина 24 лет убила свою маленькую дочь, ударив ее по голове за слишком громкий плач.
Из-за долгого громкого плача младенца мать вышла из себя и ударила месячную дочь, что в последствии вызвало летальный исход.
Девочка умерла через два дня - проявились последствия черепно-мозговой травмы. Испуганная мать решила скрыть преступление.
Она закопала тельце дочки в могиле ее дедушки. Спустя некоторое время, женщина решила признаться во всем и самая явилась в полицию, заявив о случившемся.
Мать-убийца была задержана, на нее завели уголовное дело по обвинению в убийстве малолетнего.
По делу ведется следствие, подробные обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками полиции.
Опубликовано: Храмова Оксана
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