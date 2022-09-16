Германия берет под свой контроль 3 нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих России
Германия получила контроль над тремя нефтеперерабатывающими заводами, принадлежащими российскому гиганту «Роснефть», чтобы подготовиться к зимнему энергетическому кризису.
Немецкое государственное агентство будет контролировать предприятия PCK Schwedt, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.
Министерство экономики Германии сообщает, что доверительная администрация противодействует надвигающейся угрозе безопасности энергоснабжения.
В сообщении также сказано, что решение сопровождается комплексным пакетом на будущее, который придаст импульс трансформации в регионе и поддержит НПЗ, чтобы обеспечить поставки нефти по альтернативным маршрутам.
Нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt является основным источником топлива для Берлина, столицы Германии.
По данным министерства, на долю Rosneft Deutschland приходится 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших компаний такого рода в стране.
Германия обязалась прекратить импорт нефти из России в соответствии с санкциями Европейского Союза, которые вступят в силу в декабре.
По данным министерства, это угрожало будущей работе нефтеперерабатывающих заводов с учетом их собственности.
Опубликовано: Светлана Репина
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