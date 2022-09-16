Тайны «Дома Зингера»: что скрывается за фасадом одного из самых красивых зданий в Питере

В начале прошлого века запрещалось строить здания выше царского Зимнего дворца, но архитекторы и строители нашли выход, добавив к дому башни.

Этот дом в Петербурге построила компания "Зингер", около ста лет он известен как "Дом книги" и один из символов города.

Здание стало настоящим украшением Северной столицы, оно не просто красивое, но еще и таит в себе немало интересного. Построено оно в 1904-м году по проекту архитектора Павла Сюзора. По сути, это первый русский небоскреб.

Высотка возведена по передовым на тот момент американским технологиям. Основа здания - прочный металлический каркас, который сочетается с кирпичной кладкой и железобетонными перекрытиями. Это дало возможность раскрыть огромные окна-витрины.

Стремление возвести «дом до небес» сдерживало ограничение, которое существовало с незапамятных времен. В Петербурге никто не имел права строить здания выше Зимнего дворца. А это - всего 23,5 метра. Но данный запрет не распространялся на надстройки, башни и башенки, чем и воспользовались строители.

Непреодолимое желание «поскрести небо» американцы сумели реализовать за счет венчаюшей здание башни из металла и стекла - с гигантским глобусом, диаметр которого почти 3 метра.

Специалисты утверждают: не будь ограничений, в центре Питера появилось бы здание, похожее на уродливый 53-этажный небоскреб "Зингер" в Нью-Йорке (впоследствии оно было разобрано). Но в итоге запрет развил фантазию проектировщиков, и дом стал одни из самых заметных в городе и даже стране.

Кроме офисов «Зингера» до революции в доме размещались банки и коммерческие компании. Глобус на его "макушке" подчеркивал масштаб деятельности производителя швейных машин. Но не только: башня фиксирует также тот факт, что через аккурат здание проходит Пулковский меридиан.

К слову, спорную идею супер-башни в свое время поддержалм две Академии - художеств и наук.

Здание было современным как по архитектуре, так и по технической начинке. У дома не было водосточных труб, а дождевая вода там собиралась и дренировалась через медные трубы, которые были проложены внутри стен. Инновационно была решена также задача борьбы с «сосулями»: снег на крыше зимой растапливался паром.

Здесь же прописались и одни из первых в тогдашней столице России электрические лифты «Отис».

Хотя основатель компании Айзек Зингер - американец, название «Зингер» звучало как-то слишком по-немецки. С началом Первой мировой войны в стране появились германофобские настроения, потому компания подчеркнуто добавляла к названию слово «американская».

В годы Первой мировой, чтобы поддержать американский имидж особняка, сюда перебралось посольство США.

Еще в 1892 году в здании, которое стояло на этом месте, работал книжный магазин «Р.ВIОЛЕ». "Дом Зингера" после революции продолжил эту традицию. В 1919-м году здесь прописалась редакция «Петрогосиздата» (затем «Ленгиза» и «Лениздата»).

А позже на верхних этажах в разные периоды располагались разные издательства и журналы. Одно из наиболее известных – детское издательство «Лендетгиз», которое в 30-х годах основал Самуил Яковлевич Маршак.

Литератор объединил писателей, на книгах которых выросли многие поколения: Житков, Бианки, Чуковский, Хармс. Здесь бывал и Зощенко, который жил в доме №9 по каналу Грибоедова. А в фильме «Осенний марафон» сюда "поместили" издательство, с которым работал Бузыкин.

После Великой Отечественной войны здание пережило реконструкцию, в начале 21-го столетия - еще одну. Первые три из семи этажей до недавнего времени занимал «Дом книги». Правда, не так давно его попросили съехать - в связи с возникшими к нему финансовыми вопросами.

Однако появились слухи, что любимый питерцами и гостями города огромный магазин книги опять вернется в это красивейшее здание. Но, чтобы в нем ни располагалось, оно всегда будет притягивать своей фантастической красотой. И оставаться украшением Невского и Петербурга.