Правительственной делегации Китая запретили доступ к гробу королевы Елизаветы II

Власти Великобритании не позволили правительственной делегации Китая присутствовать на церемонии прощания с королевой в Вестминстер-холле.

Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл отклонил запрос на доступ к гробу королевы Елизаветы II в парламентском поместье из-за китайских санкций, наложенных Китаем на пять депутатов и двух коллег.

Послу Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуаню в прошлом году запретили находиться в парламентском поместье.

Сэр Линдсей заявил, что было бы неуместно допускать китайского посланника в поместье, пока депутаты находятся под санкциями.

Это последовало за санкциями Пекина в отношении депутатов и коллег, в том числе бывшего лидера тори сэра Иэна Дункана Смита, за критику обращения Китая с уйгурским меньшинством в провинции Синьцзян и нарушения прав человека в стране.

Мировые лидеры, присутствовавшие на похоронах, были приглашены присоединиться к похоронам в Вестминстер-холле перед службой в понедельник, но правительство заявило, что доступ в парламент зависит от парламентских властей.

Несмотря на скандал, вице-президент Китая Ван Цишань был приглашен на похороны королевы в Вестминстерском аббатстве.

Высокопоставленные консерваторы, депутаты и их коллеги, подвергшиеся санкциям, написали министру иностранных дел Джеймсу Клеверли письмо с призывом отозвать приглашение китайскому правительственному чиновнику присутствовать на похоронах.