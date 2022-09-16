Госдеп: США намерены добиться консенсуса по реформам Совбеза ООН

Издание "РИА Новости" со ссылкой на высокопоставленного представителя американского Госдепа сообщает, что США хотят реформировать Совет безопасности при организации объединённых наций.

16 сентября репортёры российского информагентства "РИА Новости" пообщались с высокопоставленным сотрудником Госдепартамента США, который сообщил, что Вашингтон и его союзники намерены добиваться реформации структуры Совета безопасности ООН, достигая консенсуса со всеми участниками организации.

При этом собеседник "РИА Новости" подчеркнул, что в Соединённых Штатах понимают, насколько нелегко добиться столь масштабных изменений в ООН.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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