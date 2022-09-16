Палестинский фермер обнаружил в Газе редкое древнее сокровище

Палестинский фермер сажал новое оливковое дерево, когда его лопата наткнулась на твердый предмет.

Он позвонил своему сыну, и в течение трех месяцев они постепенно откапали богато украшенную мозаику византийской эпохи, которая, по словам экспертов, является одним из величайших археологических сокровищ, когда-либо найденных в Газе.

Открытие вызвало волнение среди археологов, и правители ХАМАСа планируют сделать важное заявление в ближайшие дни.

Мозаика была обнаружена всего в километре от израильской границы. Пол с 17 изображениями зверей и птиц хорошо сохранился и имеет яркие цвета.

Рене Эльтер, археолог из Французской библейской и археологической школы Иерусалима говорит, что это самые красивые мозаичные полы, обнаруженные в Газе, как с точки зрения качества графического изображения, так и сложности геометрии.

По его словам, мозаичный тротуар восходит к периоду между 5 и 7 веками. Но должны быть проведены надлежащие раскопки, чтобы определить, когда именно он был построен и был ли он частью религиозного или светского комплекса.

Сектор Газа, палестинский прибрежный анклав, расположенный между Израилем и Египтом, в древние времена был оживленным торговым путем между Египтом и Левантом.

Прибрежная полоса полна остатков древних цивилизаций, от бронзового века до исламской и османской эпох.