Замглавы НХЛ призвал допустить сборную России к участию в Кубке мира

16 сентября заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли публично заявил, что надеется на участие сборной из России в следующем Кубке мира при организации.

Издание Daily Faceoff взяло интервью у заместителя главы комиссариата при Национальной хоккейной лиге Билла Дэйли, который признал, что надеется на участие российских хоккеистов в следующем Кубке мира. По мнению Дэйли, мировая общественность не должна лишать себя удовольствия видеть красивую игру россиян, а россияне не должны терять возможность играть на большой арене.

Также Билл Дэйли подчеркнул, что российские хоккеисты не сделали ничего плохого для того, чтобы их не допускали к играм, однако Кубок мира можно перенести на 2024 год, лишь человечество увидело красивый хоккей от граждан России.