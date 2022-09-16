Прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 7%, несмотря на санкции

Крупнейшая российская государственная нефтяная компания «Роснефть» сообщила, что прибыль выросла на 13% в первом полугодии и составила около 432 млрд рублей, или примерно 7,2 млрд долларов.

Высокие мировые цены на нефть позволили компании получить больше чистой прибыли, чем в предыдущем году, несмотря на санкции со стороны западных стран.

Генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания находилась под беспрецедентным давлением неблагоприятных внешних факторов и незаконных санкций.

В феврале-марте у российской нефтяной промышленности возникли проблемы. Но потом вмешались крупные покупатели, такие как Китай и Индия, чтобы заполнить нишу западных стран, которые перестали покупать нефть у Москвы.

Тем не менее, продвигаясь вперед, «Роснефть» и энергетический сектор в целом столкнутся с надвигающимся ограничением цен на российскую нефть.

Министры финансов стран G7 заявили, что намерены запретить страхование и финансирование поставок топлива, находящегося под санкциями, если покупатели не согласятся с ценовым пределом.

Инициатива США направлена на то, чтобы подтолкнуть покупателей к соблюдению ценового предела, иначе они столкнутся с потенциальной невозможностью отгрузки нефти.

Между тем Международное энергетическое агентство прогнозировало, что добыча нефти в России упадет после того, как в декабре вступят в силу новые санкции Евросоюза.