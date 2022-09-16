Newsweek: ядерная война между РФ и НАТО убьёт миллионы людей за часы
Издание Newsweek утверждает, что потенциально возможная ядерная война между Россией и военным блоком НАТО нанесёт огромный ущерб человечеству.
Доцент Принстонского университета в Британии Алекс Глейзер дал интервью изданию Newsweek, где сообщил, что он разработал аудио- и видеосимулятор гипотетической ядерной войны между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, убедившись в том, что ядерное столкновение двух таких сил погубит человечество.
По данным Глейзера, если НАТО пойдут в сухопутное наступление на позиции России, российская авиация нанесёт удар ядерным оружием по странам НАТО, после чего войска Североатлантического альянса в ответ ударят по российским территориям термоядерными снарядами.
Алекс Глейзер уверен, что такое развитие событий приведёт к гибели не менее 90 миллионов человек лишь в первые часы войны. Попутно будут уничтожены не менее 30 крупнейших городов мира, а долгосрочные последствия обмена ядерными ударами просто непредсказуемы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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