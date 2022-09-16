В Великобритании и других странах мира появились неофициальные «полицейские участки» Китая
По сообщениям испанской некоммерческой организации Safeguard Defenders, Китай создал 54 «зарубежных полицейских участка» по всему миру в рамках своей растущей международной сети поддерживаемых КПК агентств, созданной в последние годы.
Растущее число таких неофициальных полицейских участков стало центром внимания, поскольку Пекин сталкивается с обвинениями в преследовании политических диссидентов, проживающих за границей.
Центры, получившие название «110 зарубежных станций обслуживания» по номеру телефона службы экстренной помощи полиции страны, изначально были созданы местными властями в Китае, чтобы положить конец мошенничеству в сфере телекоммуникаций, действующим за пределами страны.
Согласно отчету, в Лондоне были созданы две такие «сервисные» точки, одна из которых зарегистрирована как агентство недвижимости, а другая — как китайский ресторан.
110 зарубежных сервисных станций оказывают помощь китайским гражданам, проживающим за границей, в оформлении документов, включая китайские водительские права и другие официальные документы.
Некоммерческая организация сообщила, что 36 станций были созданы в 16 европейских странах, включая Францию, Испанию, Великобританию и Германию, а остальные можно найти в Америке, Азии и Африке.
В отчете также подчеркивается, что преследование цели с использованием его сервисных станций позволяет Китаю избежать официальных процедур экстрадиции и обойти растущее внимание к проблемам в области прав человека.
Это оставляет законных жителей Китая за границей полностью уязвимыми для незаконных преследований со стороны китайской полиции, практически без защиты, теоретически обеспечиваемой как национальным, так и международным законодательством.
Опубликовано: Светлана Репина
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