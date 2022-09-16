Шугаев: у России достаточно беспилотников и они самые лучшие
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками, они самые лучшие.
РИА Новости сообщает, что глава федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что у России нет проблем с беспилотниками, их достаточно и они самые лучшие,- сказал журналистам Шугаев.
Тем самым опровергнув, ранее появившуюся в некоторых СМИ неподтвержденную информацию о том, что в зоне проведения спецоперации на Украине применяются иранские дроны-камикадзе. Комментируя эти сообщения, Шугаев призвал верить только заявлениям Минобороны министерства России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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