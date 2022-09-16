Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину

Глава пресс-службы США Пэт Райдер утверждает, что в скором времени Вашингтон поставит Киеву системы NASAMS.

В ночь на субботу пресс-секретарь американского Пентагона генерал Пэт Райдер публично заявил, что в скором времени США поставят Украине два дальнобойных зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Ожидается, что поставки данных типов вооружений Киеву из Вашингтона произойдут в течение двух месяцев.

Примечательно, что ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно утверждает, что российские войска будут атаковать любые западные грузы с вооружением или боеприпасами на территории Украины.