Генерал США Райдер анонсировал поставки двух систем NASAMS в Украину
Глава пресс-службы США Пэт Райдер утверждает, что в скором времени Вашингтон поставит Киеву системы NASAMS.
В ночь на субботу пресс-секретарь американского Пентагона генерал Пэт Райдер публично заявил, что в скором времени США поставят Украине два дальнобойных зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Ожидается, что поставки данных типов вооружений Киеву из Вашингтона произойдут в течение двух месяцев.
Примечательно, что ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно утверждает, что российские войска будут атаковать любые западные грузы с вооружением или боеприпасами на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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