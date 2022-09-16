Си Цзиньпин не пошел на ужин с Владимиром Путиным и его союзниками

Китайский лидер Си Цзиньпин отсутствовал на ужине, на котором были 11 глав государств на саммите по региональной безопасности в Самарканде.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной послужило следование китайской делегации определенной политике в отношении COVID-19.

Цзиеньпин, который совершает свою первую зарубежную поездку с начала пандемии, на этой неделе принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества, возглавляемой Китаем и Россией, в узбекском городе Самарканде.

Однако его не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, отправились на ужин.

69-летний Си Цзиньпин собирается занять исторический третий срок на съезде Коммунистической партии, который начнется в следующем месяце.

Ранее Си Цзиньпин встретился с Владимиром Путиным и отметил эффективные стратегические контакты, в частности посредством телефонных звонков в условиях пандемии COVID-19.

Он заявил о готовности Китая объединиться с российскими коллегами перед лицом колоссальных перемен современности в глобальном масштабе, беспрецедентных в новейшей истории.

Цзиньпин призвал показать пример ответственной мировой державы и сыграть ведущую роль в быстром меняя мир на пути к устойчивому и позитивному развитию.