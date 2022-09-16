На Ким Кардашьян подали в суд за фальшивую лотерею в соцсетях
Подписчики звезды возмущены и требуют от нее возмещения ущерба в размере 40 тысяч долларов.
В 2020 году в профиле одной из своих соцсетей Ким провела для подписчиков розыгрыш призов.
Ими должны были стать 100 тысяч долларов, билеты в Лос-Анджелес на самолет в первом классе и трехдневный отдых в Беверли-Хиллз.
В итоге никто ничего так и не получил, за что на звезду реалити-шоу подали иск в суд.
Как выяснилось, истинной целью проведения лотереи было продвижение австралийской компании Curated, на которую тоже подали в суд.
Интересно, что организатором конкурса был бывший возлюбленный Кортни Кардашьян - Скотт Дисик, а в продвижении участвовали другие сестры звезды.
Если победители розыгрыша докажут в суде факт своей победы, то Ким и Скотт вынуждены будут выплатить каждому из них по 20 миллионов долларов в качестве компенсации.
Опубликовано: Наталья Павлова
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