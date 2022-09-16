Пелоси: для прекращения спецоперации Запад усилит санкции против РФ

Нэнси Пелоси утверждает, что США и западные союзники обязаны усилить антироссийские санкции.

Спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси утверждает, что для полного прекращения военного конфликта на территории Украины страны коллективного Запада обязаны усилить санкционное давление на Россию, при этом антироссийские рестрикции должны быть максимально болезненны для Москвы.

Также Пелоси уверяет, что НАТО следует увеличить интенсивность поставок новейших вооружений и боеприпасов Киеву для повышения его обороноспособности.