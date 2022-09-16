Пушилин: инструкторы НАТО руководят наступлением военных подразделений Украины
Денис Пушилин заявил о присутствии в боевых подразделениях ВСУ натовских инструкторах.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил о том, что Вооруженные силы Украины сегодня шесть раз пытались нападать в течение дня. По его словам в боевых отрядах ВСУ присутствуют натовские инструкторы. Пушилин утверждает, что они сейчас и руководят украинскими военными подразделениями.
Ранее американское издание The New Yourk Times сообщало о том, что американские чиновники, в том числе и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан несколько месяцев разрабатывали операцию "контрнаступления" украинской армии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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