Пушилин: инструкторы НАТО руководят наступлением военных подразделений Украины

Денис Пушилин заявил о присутствии в боевых подразделениях ВСУ натовских инструкторах.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил о том, что Вооруженные силы Украины сегодня шесть раз пытались нападать в течение дня. По его словам в боевых отрядах ВСУ присутствуют натовские инструкторы. Пушилин утверждает, что они сейчас и руководят украинскими военными подразделениями.

Ранее американское издание The New Yourk Times сообщало о том, что американские чиновники, в том числе и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан несколько месяцев разрабатывали операцию "контрнаступления" украинской армии.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 















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