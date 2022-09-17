Тренер Кэти Корио рассказала, сколько приседаний в неделю нужно делать, чтобы увидеть результат

Приседания – это универсальное упражнение, которое помогает сформировать мышцы, избавиться от лишних килограммов.

Тренер Кэти Корио говорит, что приседания предназначены для тех, кто хочет укрепить кости и сухожилия, развить функциональную силу.

Это не только улучшает фигуру, но и снижает риск таких возрастных заболеваний, как остеопороз, а также предотвращает нарушения осанки.

Приседания улучшают пищеварение, сжигают жир, формируют формы пресса и ягодиц, улучшают координацию и подвижность суставов.

Они также укрепляют все мышцы нижней части тела, помогают предотвратить травмы и способствуют похудению.

Сколько приседаний нужно делать в неделю, зависит от уровня физической подготовки человека. Тренер рекомендует начать с приседаний с умеренным весом трижды в неделю и делать 4 подхода по 10 повторений.

Приседания нужно включать в свою программу упражнений с интервалом не менее двух дней. Каждую неделю вес стоит увеличивать.

По мере повторения упражнений сила мышц увеличивается, поэтому можно делать меньше повторений, но с большим весом.