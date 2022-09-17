Тренер Кэти Корио рассказала, сколько приседаний в неделю нужно делать, чтобы увидеть результат
Приседания – это универсальное упражнение, которое помогает сформировать мышцы, избавиться от лишних килограммов.
Тренер Кэти Корио говорит, что приседания предназначены для тех, кто хочет укрепить кости и сухожилия, развить функциональную силу.
Это не только улучшает фигуру, но и снижает риск таких возрастных заболеваний, как остеопороз, а также предотвращает нарушения осанки.
Приседания улучшают пищеварение, сжигают жир, формируют формы пресса и ягодиц, улучшают координацию и подвижность суставов.
Они также укрепляют все мышцы нижней части тела, помогают предотвратить травмы и способствуют похудению.
Сколько приседаний нужно делать в неделю, зависит от уровня физической подготовки человека. Тренер рекомендует начать с приседаний с умеренным весом трижды в неделю и делать 4 подхода по 10 повторений.
Приседания нужно включать в свою программу упражнений с интервалом не менее двух дней. Каждую неделю вес стоит увеличивать.
По мере повторения упражнений сила мышц увеличивается, поэтому можно делать меньше повторений, но с большим весом.
Опубликовано: Светлана Репина
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