Китай ввел санкции против руководителей компаний Raytheon и Boeing Defense из-за Тайваня

Китай объявил о санкциях против генеральных директоров американских оборонных подрядчиков Raytheon и Boeing Defense в связи с крупной продажей США оружия Тайваню.

Представитель министерства иностранных дел Мао Нин не уточнил, какие санкции будут введены против Грегори Хейса, председателя и генерального директора Raytheon Technologies Corp., и Теда Колберта, президента и главного исполнительного директора Boeing Defense, Space and Security.

Пока неясно, какое влияние они окажут на руководителей или их компании, но такие санкции носят в основном символический характер.

На прошлой неделе США объявили о продаже Тайваню оружия на сумму 1,09 млрд долларов, включая 355 млн долларов на ракеты Harpoon компании Boeing и 85 млн долларов на ракеты Raytheon Sidewinder.

Китай обратился с призывом к правительству США прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с Тайванем, а также прекратить создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе.

Китай объявляет Тайвань, самоуправляющийся остров с населением 23 млн человек у восточного побережья, своей территорией и заявляет, что в конечном итоге он должен перейти под его контроль.

Тайвань и Китай раскололись в 1949 году во время гражданской войны, которая привела к власти в Пекине Коммунистическую партию.

США официально не признают Тайвань в рамках своей политики одного Китая, но являются основным поставщиком военной техники на остров и обязаны соблюдать свои собственные законы, чтобы гарантировать, что Тайвань может защищать себя.