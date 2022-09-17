Россия пообещала расширить число стран, принимающих карты МИР, в ответ на санкции

Центральный банк России пообещал продолжать расширять число стран, принимающих его банковские карты МИР после новых санкций США против физических и юридических лиц, обвиняемых в помощи Москве в обходе финансовых санкций.

США на днях ввели санкции в отношении исполнительного директора Национальной карточной платежной системы (НСПК) Банка России, которая управляет картами МИР.

Министерство финансов США заявило, что Россия изо всех сил пыталась найти новые способы обработки платежей и проведения транзакций.

Значимость карт МИР для россиян в этом году существенно возросла после того, как американские платежные компании Visa Inc и Mastercard Inc приостановили операции в России, а их карты, выпущенные в России, перестали работать за границей.

Куба, Южная Корея, Турция, Вьетнам и несколько бывших советских республик уже принимают карты МИР. К ним планирует присоединиться Иран.

Сами НСПК и МИР не подпадают под ограничения, и американские аналитики говорят, что действия США направлены на то, чтобы не допустить их использования для уклонения от санкций.

Центральный банк заявил, что карты МИР и другие услуги НСПК продолжат работу в России в обычном режиме.

В ЦБ уточнили, что иностранные партнеры сами принимают решение об открытии своей инфраструктуры для приема карт.