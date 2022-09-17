Newsweek: в США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО
Newsweek сообщило о невообразимых последствиях ядерной войны России и НАТО.
Американское издание Newsweek со ссылкой на доцента Принстонского университета Алекса Глейзера, сообщило, что гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов. По мнению американских исследователей Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО и непременно нанесет ответный удар тактическим ядерным оружием с воздуха.
Глейзер заявил, что последствия глобальной ядерной войны для жизни на Земле будут невообразимы, ссылаясь на исследование, которое показало, что из-за ядерного конфликта между США и Россией могут погибнут более пяти миллиардов человек. В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия, но недоброжелатели должны знать, что у России есть такое оружие, но Москва никому не угрожает.
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Опубликовано: Елена Калиновская
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