Китай усомнился в легитимности МАГАТЭ из-за топлива для австралийских подлодок

Китай столкнулся со странами, входящими в так называемый альянс AUKUS, из-за их плана по поставке в Австралию атомных подводных лодок.

В рамках альянса между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой, объявленного в прошлом году, Австралия планирует приобрести как минимум восемь атомных подводных лодок.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, будут работать на высокообогащенном уране, который по качеству близок к оружейному.

На сегодняшний день ни у одной из сторон Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), кроме пяти стран, признанных договором в качестве обладающих оружием государств — США, России, Китая, Великобритании и Франции, — нет атомных подводных лодок.

Австралия заявляет, что не сможет и не захочет использовать топливо на своих подводных лодках для создания ядерного оружия.

Представители страны подчеркивают, что на кораблях будут сварные силовые установки, содержащие ядерный материал. Ему потребуется химическая обработка для использования в атомной бомбе, а у Австралии нет средств, которые могут это сделать.

Китай не согласен в этом случае, потому что ядерный материал будет передан Австралии, а не произведен ею.

В заявлении китайской стороны утверждается, что МАГАТЭ выходит за рамки своего мандата и хочет, чтобы неопределенный межправительственный процесс рассматривал вопрос в МАГАТЭ, а не оставлял его на усмотрение агентства.