Китай усомнился в легитимности МАГАТЭ из-за топлива для австралийских подлодок
Китай столкнулся со странами, входящими в так называемый альянс AUKUS, из-за их плана по поставке в Австралию атомных подводных лодок.
В рамках альянса между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой, объявленного в прошлом году, Австралия планирует приобрести как минимум восемь атомных подводных лодок.
По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, будут работать на высокообогащенном уране, который по качеству близок к оружейному.
На сегодняшний день ни у одной из сторон Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), кроме пяти стран, признанных договором в качестве обладающих оружием государств — США, России, Китая, Великобритании и Франции, — нет атомных подводных лодок.
Австралия заявляет, что не сможет и не захочет использовать топливо на своих подводных лодках для создания ядерного оружия.
Представители страны подчеркивают, что на кораблях будут сварные силовые установки, содержащие ядерный материал. Ему потребуется химическая обработка для использования в атомной бомбе, а у Австралии нет средств, которые могут это сделать.
Китай не согласен в этом случае, потому что ядерный материал будет передан Австралии, а не произведен ею.
В заявлении китайской стороны утверждается, что МАГАТЭ выходит за рамки своего мандата и хочет, чтобы неопределенный межправительственный процесс рассматривал вопрос в МАГАТЭ, а не оставлял его на усмотрение агентства.
Опубликовано: Светлана Репина
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