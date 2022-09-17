Ереван недоволен реакцией Москвы на конфликт с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что, несмотря на конфликт на Украине, у Москвы достаточно ресурсов для посредничества в конфликте между Арменией и Азербайджаном после серии пограничных стычек.

Боевые действия закончились прекращением огня два дня назад после того, как более 200 человек были убиты в боях, связанных с многолетней борьбой за спорный Нагорный Карабах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в пятницу Путину, что ситуация стабилизировалась.

Владимир Путин сообщил журналистам, что под влиянием России этот конфликт был локализован.

Армения обратилась к возглавляемой Москвой Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о вмешательстве, но пока что она лишь направила в регион группу по установлению фактов.

Но спикер армянского парламента Ален Симонян заявил национальному телевидению, что ожидания Армении не оправдались.

Он сравнил ОДКБ с пистолетом, который не стреляет пулями. Он также напомнил, что у Армении также есть договор о взаимопомощи с Россией и страна ожидает от российских партнеров более ощутимых шагов, а не просто заявлений или полуслов.

Обе стороны обвиняют друг друга в кровопролитных столкновениях с тех пор, как в результате шестинедельной войны за Карабах в 2020 году погибли тысячи людей.