Китай предупреждает, что глобальные правила, запрещающие распространение ядерного оружия, находятся под угрозой из-за того, что к Ирану и союзникам США применяются разные стандарты нераспространения.

Посол Китая в Международном агентстве по атомной энергии Ван Цюнь заявил, что усилия по ограничению владения атомными боеголовками могут начать сходить на нет, потенциально подталкивая страны к преодолению ядерного порога.

Он отметил, что ападные страны ожидают, что Иран ограничит свои запасы ядерного топлива, чтобы возродить пакт 2015 года и снять радикальные экономические санкции.

Между тем, по его словам, США и Великобритания планируют передать Австралии сотни килограммов высокообогащенного урана в рамках соглашения о продаже атомных подводных лодок.

Он сказал, что в Иране фундаментальным пунктом ядерного соглашения было ограничение времени прорыва периодом в один год или дольше, имея в виду интервал, необходимый для обогащения достаточного количества ядерного материала для потенциального оружия.

При этом он подчеркнул, что в Австралии говорят о поставке тонн оружейного качества государству, не обладающему ядерным оружием. Эти исключения рискуют разрушить плотину, сдерживающую распространение.

В ближайшие годы Китай построит не менее 150 новых реакторов стоимостью 440 млрд долларов, что позволит ему обогнать США как крупнейшего в мире производителя ядерной энергии.

Представитель США в МАГАТЭ Лора Холгейт заявила, что увязка Китаем ядерного соглашения с Ираном с австралийской сделкой по подводным лодкам не поддается логике.