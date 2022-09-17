24 человека погибли в столкновениях на границе с Таджикистаном

Новая вспышка насилия поражает эти две бывшие советские республики Средней Азии.

Кыргызстан заявил в пятницу (16 сентября), что по меньшей мере 24 человека были убиты в пограничных столкновениях с Таджикистаном во время новой вспышки насилия между этими двумя бывшими советскими республиками в Центральной Азии.

«24 тела были доставлены в медицинские учреждения Баткенской области», расположенной на юго-западе Кыргызстана и граничащей с Таджикистаном, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Кыргызстана.

Перемирие вступило в силу в 16:00 по местному времени в пятницу, но киргизские пограничники обвинили таджикскую армию в открытии огня.

Вечером 16 сентября они оценивали обстановку, как напряженную, утверждая, что «для отражения атак противника нужны подкрепления тяжелой техникой и автомобилями».

Их таджикские коллеги ответили в пресс-релизе, осудили стрельбу с киргизской стороны в направлении трех сел в Таджикистане.