Бузова в зоне турбулентности: самолет со звездой долго не мог приземлиться в Волгограде

Поющая ведущая пережила настоящий стресс: во время ее полета в Волгоград произошло непредвиденное.

Ольга Бузова сегодня ночью пережила потрясение. Звезда летела в Волгоград, но случилось непредвиденное: самолет долго не мог приземлиться, сообщает СтарХит.

Борт кружил целый час, но в итоге все-таки приземлился. Пассажиры молились, чтобы ничего не произошло, и сейчас все, включая певицу, - в безопасности.

«Я пережила жуткий стресс! Самолет целый час не могли посадить в Волгограде из-за сильнейшего тумана. Нас жутко трясло. Была сильная турбулентность, за окном сверкали молнии, это все было ужасно. Но, слава Богу, все закончилось», — рассказала 36-летняя телеведущая СтарХиту.

Издание напоминает, что Бузовой, как ведущей приключенческого шоу «Звезды в Африке» на ТНТ, не привыкать к экстремальным ситуациям. Вместе с участниками шоу она часто сталкивается с различными испытаниями. Но Ольга, похоже, к такому образу жизни привыкла и пока его менять не намерена.

«Не представляю, что должно произойти, чтобы я сказала: «Все, я добилась успеха». Я умею ценить, что имею, но этого мне всегда будет мало - в хорошем смысле. Возможно, лет в 70 смогу сказать внукам, что всего достигла. Хотя, скорее всего, что и тогда у меня будут цели - например, хорошо выглядеть», — откровенно рассказала Бузова несколько лет назад.