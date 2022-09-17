Опытные дачники рассказали, зачем осенью нужно подкормить смородину картофелем
В это время у растения закладываются почки будущих цветов, и хорошее удобрение обеспечит щедрый урожай на следующий год.
Процесс плодоношения забирает у смородины очень много сил, потому очень важно пополнить запас питательных веществ после сбора урожая.
Вариантов удобрения много – от органики до «минералки», но многие дачники предпочитают применять народные средства, которые проверены временем.
Например, они давно оценили пользу картофельной подкормки. Вносить ее в грунт можно в двух видах.
Для этих целей есть смысл собирать картофельные очистки. И осенью просто разложить их в свежем либо высушенном виде под куст и прикопать.
Второй вариант - приготовить на основе картошки настой, и полить им кусты. На каждый куст при этом требуется 5-7 литров этой питательной жидкости.
Кроме этого, можно подкормить смородину и хлебными остатками. Для этого замочить зачерствевшие корочки в кипятке, настоять 2-3 дня. А когда жидкость забродит - использовать ее для полива.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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