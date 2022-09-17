Гунавардана: арест российского самолета компании «Аэрофлот» в Шри-Ланке был большой ошибкой

Власти Шри-Ланки принесли извинения российской стороне за арест самолета компании «Аэрофлот».

17 сентября министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана в интервью РИА Новости заявил, что произошла ошибка с российским самолетом компании "Аэрофлот" он был арестован по решению суда.

Министр Гунавардана сообщил, что власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся и гарантируют, что подобное не повторится.

Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо после того, как там 2 июня был задержан ее самолет Airbus A330-300.

Суд Шри-Ланки отметил, что это коммерческий спор между кмпанией "Аэрофлот" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited и он должен решаться между двумя сторонами без участия государства.