Пугачева собирается весело отметить день рождения Лизы и Гарри в деревне Грязь

Поклонники Примадонны гадают: приедет ли на торжество их папа, шоумен Максим Галкин.

18 сентября двойняшкам Лизе и Гарри исполнится 9 лет. Отмечать день рождения детей Примадонна планирует в деревне Грязь. Как уточняет КП, праздник будет состоять из 2-х частей.

Поклонники задаются вопром: а приедет ли в Россию папа именинников - Максим Галкин. Шоумен выступил с рядом антипатриотичных заявлений, затем был признан иноагентом, потому, по мнению общественности, если и появится в своем подмосковном доме, то афишировать визит не будет.

По одной из версий, он может прилететь на частном самолете, а гостям праздника запретят делать с ним фото и видео. К слову, Галкин стал запрещать снимать себя и на заграничных концертах - охрана за этим строго следит и заставляет зрителей убирать записи со смартфонов.

Однако у коллег Пугачевой другое мнение на этот счет. Один из них рассказал КП: "Мы думаем, что Галкин не рискнет лететь даже ради дня рождения детей – и дорого, и хлопотно. К тому же вдруг кто-то заметит, и будет скандал".

Коллеги предполагают, что дети встретятся с отцом во время каникул в Израиле либо Юрмале. Также ходят слухи о большой поездке звездной семьи в США зимой - в период, когда Галкин отправится туда с туром.

Издание уточняет, что в рамках детского праздника Алла Пугачева планирует и посиделки с близкими, и приглашение одноклассников и детей из семей друзей. С организацией праздника Примадонне помогает специальное агентство.