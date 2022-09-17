Дочь Ларисы Гузеевой Ольга рассказала о пережитом изнасиловании, булимии и депрессии

Ольга Бухарова не скрывает проблем и испытаний, которые ей пришлось пережить за последние годы, при этом на жизнь девушка не жалуется.

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала о бедах, с которыми ей пришлось столкнуться за последние годы. Девушка родилась в браке актрисы и ресторатора Игоря Бухарова. 21-летняя Ольга похожа на звездную маму, и как и телеведущая, отличается ярким характером, сообщает СтарХит.

Наследница любит менять прическу, цвет волос и вообще экспериментировать с внешностью. Она откровенно делится личным в соцсетях, выкладывая откровенные фото. Ольга не однажды рассказывала о своих депрессии, борьбе с булимией и анорексией.

Был момент, когда девушка весила всего 46 килограммов - при росте свыше 170 сантиметров. А сейчас она борется с лишним весом и упорно тренируется в спортзале.

«По сути, я толком и не знаю, как должна выглядеть моя здоровая версия. В 17 лет я делала базовые упражнения, не страдала перееданием, и у меня была мотивация быть лучше, ведь буллинг в Интернете никто не отменял, — поделилась Бухарова. — А в 19 лет начался лютый зашквар с отношениями с абьюзером, медией и самой собой. Когда весила 59-60 килограммов, мой молодой человек меня критиковал и уговаривал похудеть».

Свои проблемы девушка связывает со сложной жизненной ситуацией и проблемами, с которыми столкнулась в последние годы.

«Возможно, стоило бы учесть, что я пережила изнасилование, три операции за 2,5 года, разрыв связки на колене, гормональную терапию, лечение антидепрессантами. Но мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте, ну, на какой-то момент одна нога, однако все еще обе руки. И я живу дома с мамой, а не в общаге, потому жалеть себя не буду хотя бы раз», - призналась Ольга.