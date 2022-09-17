Лукашенко поздравил граждан Беларуси с Днём народного единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с поздравлением ко всем белорусам по случаю Дня народного единства.

В субботу, 17 сентября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своём обращении к белорусской нации поздравил граждан с Днём народного единства, который приурочен к воссоединению в сентябре 1939 года Западной Беларуси с БССР.

Лукашенко отметил, что «основами благополучия и стабильности современного белорусского государства» является осознанность белорусов и сохранения памяти о предках, которые смогли защитить самобытность народа, превратив Беларусь в страну, которая славится своим миролюбием и гостеприимностью.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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