В Мелитополе диверсанты подорвали опоры линии электропередачи

В Мелитополе произошёл теракт, диверсанты подорвали линии электропередачи в южной части города.

В субботу утром, 17 сентября 2022 года, пресс-служба УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району сообщила, что в южной части города вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района произошёл теракт.

В ведомстве уточнили, что диверсанты подорвали две железобетонные опоры линий электропередачи. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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