В Беларуси утвердили размер платы за регистрацию в системе электронной очереди на границе
Совет Министров Республики Беларусь утвердил размер платы за регистрации в системе электронной очереди для въезда в автодорожные пункты пропуска через белорусскую границу.
17 сентября Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь опубликовал изменённое постановление Совета Министров об изменения в системе электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска через Государственную границу.
Согласно обновлённому постановлению, стоимость регистрации в электронной очереди на белорусской границе составит одну базовую величину за грузовой автомобиль или автобус, а также три десятых базовой для владельцев легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.
Отмечается, что десять процентов от вырученных средств за регистрацию в системе электронной очереди «Белтаможсервис» будет передавать Государственному пограничному комитету Беларуси для модернизации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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