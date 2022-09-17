В Беларуси утвердили размер платы за регистрацию в системе электронной очереди на границе

Совет Министров Республики Беларусь утвердил размер платы за регистрации в системе электронной очереди для въезда в автодорожные пункты пропуска через белорусскую границу.

17 сентября Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь опубликовал изменённое постановление Совета Министров об изменения в системе электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска через Государственную границу.

Согласно обновлённому постановлению, стоимость регистрации в электронной очереди на белорусской границе составит одну базовую величину за грузовой автомобиль или автобус, а также три десятых базовой для владельцев легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Отмечается, что десять процентов от вырученных средств за регистрацию в системе электронной очереди «Белтаможсервис» будет передавать Государственному пограничному комитету Беларуси для модернизации.