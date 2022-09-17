ГКНБ Таджикистана сообщили об обстреле погранзаставы в Исфаре со стороны Киргизии
Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил о новых обстрелах со стороны Киргизии.
Сегодня утром РИА Новости пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщили о том, что несмотря на договоренности сторон военнослужащие Киргизии открыли огонь по пропускному пункту "Сархадчи" пограничного отряда Лахш, используя при этом тяжелую военную технику.
Средства массовой информации сообщают, что бои идут до сих пор, а виной всему неустановленная граница на участке протяженностью около 500 километров. Это давний конфликт между Киргизией и Таджикистаном, но в последние годы ситуация на границе ухудшилась.
Опубликовано: Елена Калиновская
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