Оживить Ленинград: как проложили кабель жизни

Одним из наиболее трагических дней в истории блокадного Ленинграда является 8 декабря 1941 года: день когда остановились трамваи.

Еще за 2 с половиной недели до этого пропал свет в жилых домах, теперь же город полностью замер и погрузился во тьму. Это было следствие немецких атак на подстанции города.

А Ленинграду требовалось много электроэнергии, поскольку продолжали работать, хоть и далеко не в полную силу, заводы выпускающие военную продукцию. Кое-что произвести все же удавалось, но этого было ужасно мало. На ГЭС Красный Октябрь смогли один из котлов перевести на использование торфа, что дало возможность оживить трамваи.

Но требовалось кардинальное решение. И в марте 1942 году постановили проложить от Волховской ГЭС кабель по дну Ладоги для подачи электроэнергии в блокированный город Работа предстояла титаническая, ведь между берегами расстояние минимум 22 км, а озеро постоянно находилось под германскими бомбардировками.

Проблемы были во всем, не было даже изоляции для кабеля, в ее качестве использовали денежную бумагу. Обычный способ укладки кабеля с баржи в условиях бомбежки был невозможен, поэтому 100 человек подавали на двигающуюся баржу кабель с берега.

23 сентября 1942 года в Ленинград начало поступать электричество с Волховской ГЭС. Кабель жизни заработал.