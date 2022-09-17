ТАСС: ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась

Российское государственное федеральное информационное агентство сообщило о стабилизации конфликта на границе Киргизии и Таджикистана.

Сегодня днем крупнейшее российское информационное агентство сообщило, что в результате состоявшихся таджикско- киргизских переговоров ситуация на границе республик стабилизировалась, но пока остается напряженной, об этом сообщили в пресс-центре Согдийской области. Ранее сообщалось, что участники конфликта с обеих сторон неоднократно нарушали договоренности по прекращению огня.

Стоит отметить, что между Таджикистаном и Киргизией есть неустановленная граница на участке протяженностью около 500 километров, но поскольку граница между этими республиками проходит по протяженной горной местности, то определить ее в точности непросто даже при мирном, а не военном решении вопроса.