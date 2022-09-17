Вучич заявил, что Сербия будет поддерживать военный нейтралитет

Президент Сербии Александр Вучич заявил о решении сербского правительства поддерживать воейный нейтралитет.

17 сентября президент Республики Сербия Александр Вучич в ходе торжественного мероприятия у здания Скупщины заявил о том, государство приняло решение придерживаться выбранного курса – военного нейтралитета.

Также Вучич отметил, что Сербия планирует развивать оборонную промышленность страны, чтобы обеспечить собственную безопасность в условиях периодически обостряющегося косово-сербского конфликта.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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