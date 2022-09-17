Вучич заявил, что Сербия будет поддерживать военный нейтралитет

Как решиться на смену работы и сделать правильный выбор

Как утверждает статистика, около трети россиян считают осень благоприятным временем для перехода на новую работу. Психотерапевт дал несколько ценных советов тем, кто согласен рискнуть и изменить свою жизнь.

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