Инна Чурикова утратила возможность ходить после того, как травмировалась на сцене
В июле актриса неудачно упала со сцены, ее доставили в Боткинскую больницу с ушибами и переломами, но и после выписки она остается в постели.
Народная артистка СССР Инна Чурикова минувшим летом неудачно упала со сцены. Актрису доставили в Боткинскую больницу с множественными переломами и ушибами.
Звезда некоторое время находилась даже в реанимации хирургического отделения, сообщает Рамблер со ссылкой на портал prozvezd.
Инну Михайловну подлечили, сейчас она находится дома, однако по-прежнему соблюдает постельный режим, потому что не может ходить.
Актриса находится у медиков под контролем и пока не в состоянии вернуться к работе.
Чурикова занята в постановках Ленкома и Театра Вахтангова. Все спектакли с ее участием в сентябре отменили.
Звезде предстоит длительная реабилитация. У 78-летней Чуриковой после падения случился ушиб грудной клетки, закрытые переломы ребер - со смещениями, сломана подвздошная кость. У актрисы также обнаружены доброкачественные образования головного мозга, сообщает издание.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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