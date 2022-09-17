Инна Чурикова утратила возможность ходить после того, как травмировалась на сцене

В июле актриса неудачно упала со сцены, ее доставили в Боткинскую больницу с ушибами и переломами, но и после выписки она остается в постели.

Народная артистка СССР Инна Чурикова минувшим летом неудачно упала со сцены. Актрису доставили в Боткинскую больницу с множественными переломами и ушибами.

Звезда некоторое время находилась даже в реанимации хирургического отделения, сообщает Рамблер со ссылкой на портал prozvezd.

Инну Михайловну подлечили, сейчас она находится дома, однако по-прежнему соблюдает постельный режим, потому что не может ходить.

Актриса находится у медиков под контролем и пока не в состоянии вернуться к работе.

Чурикова занята в постановках Ленкома и Театра Вахтангова. Все спектакли с ее участием в сентябре отменили.

Звезде предстоит длительная реабилитация. У 78-летней Чуриковой после падения случился ушиб грудной клетки, закрытые переломы ребер - со смещениями, сломана подвздошная кость. У актрисы также обнаружены доброкачественные образования головного мозга, сообщает издание.